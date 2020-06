En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis plusieurs jours, les images des affrontements violents entre deux communautés tchétchène et maghrébine à Dijon font le tour des réseaux sociaux et des médias. Que se passe-t-il sur place ? Pourquoi a-t-on tort de parler de « guérilla urbaine » ? On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.