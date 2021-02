Zoom : quel avenir pour l’opération Barkhane au Sahel ?

En savoir plus sur Yann Barthes

On le dit peu, mais depuis 2013, la France est en guerre. Au Sahel, les forces françaises luttent depuis huit ans contre les organisations terroristes qui sévissent dans la région. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. A leur arrivée au Mali en 2013, les soldats français étaient célébrés par les habitants, soulagés de voir une armée amie leur venir en aide. Huit ans plus tard, la France n’a plus du tout la même image. Et pour cause : malgré la présence militaire française dans la région du Sahel et un lourd tribut – 55 soldats Français y ont perdu la vie - les organisations djihadistes prospèrent et continuent de terroriser les populations du Mali, de la Mauritanie, du Burkina Faso, du Niger ou encore du Tchad.