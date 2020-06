Zoom : qu’est-ce que "The Lancet" et pourquoi son étude sur la chloroquine est-elle mise en doute ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Le 22 mai, la revue scientifique « The Lancet » publiait une étude démontrant l’inefficacité de la chloroquine dans le traitement des patients atteints de la Covid-19. Pourtant, en dix jours, plusieurs professionnels de santé ont souligné des manquements dans l’étude elle-même, mettant en doute ses résultats. L’OMS, qui avait provisoirement suspendu les essais sur la chloroquine, a d’ailleurs autorisé la reprise des tests. Qu’est-ce que « The Lancet » et pourquoi son étude est-elle si controversée ? On en parle avec Lilia Hassaine