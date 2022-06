Zoom : qui est Jérémy Corbyn, l’homme qui pourrait faire voler en éclat la belle entente de la NUPES ?

La belle union de la gauche autour de la NUPES et des Insoumis a-t-elle du plomb dans l’aile ? Ce week-end, il aura suffi d’un tweet pour faire apparaître les dissensions entre le parti de Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Cette photo, c’est celle de la député Insoumise Danielle Simonnet, candidate NUPE à Paris, photographiée en compagnie de sa collègue la députée Danielle Obono et Jérémy Corbyn, député de Londres et ex-patron du parti travailliste britannique. Problème, Jérémy Corbyn, 73 ans, a fait l’objet par le passé d’accusations d’antisémitisme. Des accusations prises très au sérieux par plusieurs personnalités de gauche.