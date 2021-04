Zoom : qui est Pierre-Jean Chalençon, l’homme qui assurait faire des dîners clandestins avec des ministres ?

Depuis trois jours, on ne parle plus que de lui : Pierre-Jean Chalençon est l’homme à l’initiative des « dîners clandestins » qui ont choqué l’opinion ce week-end. Des dîners grand luxe, organisés en toute illégalité et dans le plus strict non-respect des gestes barrières, auxquels auraient assisté plusieurs membres du gouvernement. Empêtré dans la polémique, ce collectionneur peu connu du grand public a choisi sa ligne de défense : il assure qu’il s’agissait d’une gigantesque blague, d’un « poisson d’avril ». Des explications peu convaincantes. Puisqu’on ne parle que de lui depuis trois jours, Lilia Hassaine a voulu comprendre plus précisément qui est Pierre Jean-Chalençon.