Zoom – Racisme : le scotch de la discorde à l’AS Monaco

C’est l’image du week-end du côté de la Ligue 1. Lors du dernier match de la saison, le joueur de l’AS Monaco Mohamed Camara a choqué en masquant un logo de lutte contre l’homophobie sur son maillot avec du scotch. Pas une première dans l’histoire du championnat de France ces dernières années, mais un symbole qui agace en plus haut lieu et devrait voir des sanctions tomber.

