Zoom : Rafael Nadal, la beauté d’un corps en souffrance

Mardi 30 avril, Rafael Nadal a probablement joué son tout dernier match en Espagne, son pays natal, lors de son élimination au tournoi de Madrid. Des adieux émouvants, qui rappellent à quel point le "Taureau de Manacor" aura marqué le tennis de son empreinte. Outre un vrai talent, l’Espagnol est aussi le symbole du corps parfait, magnifié dans des publicités et qui avait fait fondre Shakira. Un corps parfait et pourtant en souffrance constante : depuis 20 ans, Rafael Nadal enchaîne les blessures qui lui font vivre un véritable calvaire. Le tennisman a tout du gladiateur, l’esprit guerrier en toutes circonstances malgré les blessures et la douleur. C’est d’ailleurs avec une main couverte de pansements qu’il a dit adieu au public espagnol. Tout un symbole.

