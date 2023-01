Zoom : rebaptiser la ville de Pantin en "Pantine" fait-il vraiment avancer la cause féministe ?

Bertrand Kern, le maire socialiste de Pantin, en Seine-Saint-Denis, a décidé de rebaptiser sa ville « Pantine » pour un an, afin de promouvoir l’égalité en les femmes et les hommes. Sans surprise, l’initiative est loin de faire l’unanimité, la vraie question étant de savoir si, oui ou non, elle peut permettre de faire avancer la cause ?