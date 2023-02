Zoom – Réforme des retraites : l’opposition est-elle à la hauteur de la contestation populaire ?

La réforme des retraites a beau être rejetée par les Français, le gouvernement ne semble pas prêt à bouger. Pour cause : parce qu’il a annoncé sa réforme dès les élections, le gouvernement s’estime légitime pour la mener à bien. Le raisonnement est peut-être juste, mais il oublie un élément important : en démocratie, il existe d’autres sources concurrentes de légitimité, comme les mouvements sociaux ou la contestation populaire. Ce conflit de légitimité se matérialise à l’Assemblée nationale, où doit normalement se jouer l’affrontement entre le résultat des urnes – revendiqué par la majorité – et les revendications de la rue – incarnées par une partie de l’opposition. Pour ce qui concerne la réforme des retraites, le bazar et le chahut à l’Assemblée nationale permet-il vraiment d’exercer ces contre-pouvoirs ?