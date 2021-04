Zoom : René Dumont, le tout premier candidat écolo de France

Aujourd’hui, l’écologie en politique a fait du chemin. Lors des dernières élections municipales, plusieurs grandes villes sont d’ailleurs passées sous pavillon écolo. C’est le cas de Bordeaux, Lyon, ou encore Strasbourg. Pourtant, il y a quelques années, les écologistes faisaient figure d’OVNI dans le paysage politique français. Jusqu’à l’arrivée de René Dumont, 1er candidat écolo à la présidentielle. C’était en 1974. À l’époque, le combat pour l’environnement n’intéresse que les plus informés et l’écologie n’est pas encore au cœur des débats. L’écologie n’est pas un parti, le mot n’existe d’ailleurs même pas dans les dictionnaires. Pourtant, René Dumont, en avance sur son temps, porte à la tribune son message écolo de préservation de la planète, en cassant les codes de la campagne électorale et sans jamais se défaire de son col roulé rouge qui deviendra sa marque de fabrique. Lilia Hassaine nous en parle dans son Zoom.