Zoom – Retour de Benzema en Équipe de France : faut-il privilégier le talent à la morale ?

Didier Deschamps annonce ce mardi soir sa liste des 26 joueurs qui participeront à l’Euro de football 2021. Vingt-six joueurs, mais on ne parle que d’un seul homme depuis ce matin : Karim Benzema. Tout est parti de la Une de l’Équipe ce mardi. Le journal a lâché une bombe : l’ancien attaquant pourrait faire son grand retour en Équipe de France, après des années de brouille et de polémique avec Didier Deschamps. En début d’après-midi, c’était au tour du Parisien de relayer la nouvelle, en se montrant bien plus affirmatif que l’Équipe. Si on en parle autant, c’est parce que le retour de Karim Benzema chez les Bleus pose une question très sérieuse : faut-il privilégier la morale au talent quand on parle de foot ? D’un point de vue sportif, Karim Benzema est un atout incontestable sur un terrain, mais d’un point de vue moral, l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena joue en sa défaveur. Depuis 2015, l’affaire n’a jamais cessé de faire parler d’elle, devenant un sujet de société et même le théâtre d’une grosse embrouille politique. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.