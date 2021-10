Zoom : retour sur le débat Bernard Tapie vs Jean-Marie Le Pen

Bernard Tapie est mort ce 3 septembre à Paris après un long combat contre le cancer. Dans les hommages rendus tout le week-end, on a beaucoup entendu parler du grand ennemi de sa vie : Jean-Marie Le Pen et plus largement l’extrême droite. On en parle dans le Zoom de Lilia Hassaine. Entre Jean-Marie Le Pen et Bernard Tapie, l’inimitié commence en 1988 lors des élections législatives. À l’époque, Bernard Tapie est patron de l’OM et refuse de voir l’extrême droite faire son trou à Marseille. Le président de l’époque, François Mitterrand, pense avoir trouvé la solution : imposer des candidats non-politiques à grande gueule. Bernard Tapie est l’homme idéal. Bernard Tapie se lance alors dans une croisade contre le FN jusqu’à obtenir un duel avec le patron du parti, en 1989, à la télévision. Entre les deux hommes, le ton monte très vite et l’émission bat des records d’audience. Aux régionales de 1992, le combat reprend de plus belle, mais Bernard Tapie commet une erreur : en insultant les électeurs du Front national, il se voit donner une leçon politique par Jean-Marie Le Pen. Le dernier débat entre les deux hommes a lieu deux ans plus tard, en 1994. Déjà, Bernard Tapie prophétise que les idées portées par l’extrême droite survivront aux idées de Jean-Marie Le Pen et au Front National. Et en ça, il avait vu juste.