A Paris, les touristes ne viennent plus que contempler la Tour Eiffel et le musée du Louvre. Désormais, tout bon instagrameur qui se respecte se doit d’avoir une photo de la rue Crémieux, dans le 12e arrondissement de Paris. La petite rue fascine les touristes par le charme de ses façades colorées. Mais les habitants, eux, n’en peuvent plus de voir défiler des hordes d’Instagrameurs en herbe ou confirmés.