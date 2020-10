Zoom – Séparatisme: Emmanuel Macron fait du Manuel Valls

En savoir plus sur Yann Barthes

Vendredi, Emmanuel Macron a tenu un long discours sur le séparatisme. Une heure et vingt minutes pendant lesquelles le président a ciblé le « séparatisme islamiste », la formation des imams et la scolarité des jeunes enfants. Ce discours, très attendu, était l’un des plus importants du quinquennat d’Emmanuel Macron. À l’Elysée, on avait pris soin de le présenter comme « novateur » et « unique ». Il n’a pas échappé à Lilia Hassaine que ce n’était pas tout à fait vrai…