Zoom : Sophie Pétronin, d’otage libérée à persona non grata en une fraction de tweets

En savoir plus sur Yann Barthes

La joie après libération de Sophie Pétronin, dernière otage française dans le monde, a rapidement laissé place à la controverse et à la critique. D’abord, parce que l’humanitaire a tout de suite affirmé sa volonté de retourner au Mali, où elle a été captive pendant 4 ans, afin de poursuivre sa mission. Ensuite, et surtout, parce qu’elle a expliqué s’être convertie à l’Islam. On en parle avec Lilia Hassaine.