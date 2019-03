Zoom : la Sorbonne accusée de racisme après un "blackface"

Chaque année, la Sorbonne propose « Les Dionysies », un festival d’art dramatique. Cette année, la représentation des « Suppliantes », de Philippe Brunet a été rendue impossible par un groupe de manifestants venus dénoncer les « blackfaces » des acteurs. Cette pratique, qui consiste à se maquiller le visage en noir, est jugée raciste et insultante et a déjà provoqué la polémique dans le cadre d’autres manifestations culturelles. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.