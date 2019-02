Zoom : le spot coup de poing du Washington Post à la mi-temps du Superbowl

Chaque année, le Superbowl engrange des millions de dollars de recettes pour les annonceurs qui ont pu s’offrir un passage pendant les coupures pub et la mi-temps. Cette année, pourtant, le spot le plus coup de poing vient non pas d’une marque mais d’un journal : le Washington Post. Dans un clip, le journal revient sur l’importance de la presse, de sa liberté et rend hommage aux journalistes morts parce que journalistes en 2018.