En fin de semaine, George Clooney et Elton John ont appelé à boycotter les palaces appartenant au Brunei. Le sultanat a décidé de punir par lapidation ou par coups de fouets les femmes coupables d’adultère et les homosexuels. Depuis 2013 et l’application d’un code pénal calqué sur la charia au Brunei, plusieurs personnalités avaient décidé de boycotter ces palaces. Mais combien continuent à le faire ?