À New York, des dizaines et des dizaines de femmes ont fait la queue pour pouvoir coller leur sticker « I voted » (j’ai voté) sur la tombe d’une certaine Susan B. Anthony. Cette femme, c’est une militante féministe américaine qui s’est battue au 19ème siècle pour que les femmes aient le droit… de faire du vélo. Et elle a également été jugée pour avoir tenté de voter lors d’un referendum.