Zoom : Stormy Daniels, la femme qui pourrait faire dérailler l’élection américaine

Depuis trois semaines, Donald Trump est au tribunal à New York pour le procès relatif aux sommes versées à Stormy Daniels, ancienne actrice pornographique, pour la faire taire sur la relation extra-conjugale qu’il aurait eue avec elle en 2006. Une femme qui se tient aujourd’hui entre Donald Trump et sa possible réélection. D’autant qu’elle a récemment laissé entendre que son rapport sexuel avec l’ancien président des Etats-Unis n’était pas pleinement consenti. Un détail pour le volet judiciaire, mais une vraie bombe auprès de l’opinion publique. A quelques mois de l’élection présidentielle américaine, Stormy Daniels pourrait bien faire basculer la campagne derrière les portes closes du tribunal.

En savoir plus sur Maïa Mazaurette