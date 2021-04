Zoom : Tchernobyl, 35 ans plus tard et un bilan toujours flou

Il y a 35 ans jour pour jour, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explosait. Il est 1h23 du matin et il aura fallu quatre jours pour que l’URSS informe le reste du monde de l’explosion. 35 ans plus tard, il est encore très difficile d’établir le bilan exact du nombre de victimes de la catastrophe. Officiellement, le bilan est de 47 morts. En réalité, il s’élèverait entre 4000 et 200 000 victimes : les techniciens, les services de secours, les hommes déployés pour décontaminer la centrale, mais aussi tous ceux qui ont développé des pathologies à cause des radiations. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.