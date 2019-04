Zoom : la technologie au service de la reconstruction de Notre-Dame

Trois jours après l’incendie de Notre-Dame, une question s’impose : peut-on reconstruire la cathédrale à l’identique ? La taille de l’édifice et la complexité de ses plans font craindre qu’il ne soit jamais possible de la rebâtir identique en tous points. Heureusement, ces dernières années des artistes et des scientifiques ont analysé Notre-Dame sous toutes les coutures grâces à des technologies hors normes. On en parle avec Julien Bellver, exceptionnellement à la tête du Zoom.