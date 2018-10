Tout roule avec le Brexit. C’est le signal qu’a voulu envoyer Theresa May en marge des négociations sur la prochaine sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Et elle est tellement optimiste qu’elle s’est autorisée à esquisser quelques pas endiablés sur « Dancing Queen » de ABBA. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que la Première ministre britannique tente de se déhancher… avec plus ou moins de succès.