Zoom : tout est contestable dans le cochon

Très violent incident dans les couloirs de l'Assemblée, quand l'Insoumis David Guiraud et Meyer Habib ont failli en venir aux mains : "T'es un porc, barre-toi de là ! Tu es dans la boue du génocide palestinien". Cet accrochage s'est produit quelques instants après qu'un député Insoumis brandisse un drapeau palestinien provoquant une interruption de séance. Dans ce Zoom, Maïa Mazaurette va laisser de côté à la fois les protagonistes et la question palestinienne, pour s’intéresser uniquement à l’insulte elle-même.

En savoir plus sur Maïa Mazaurette