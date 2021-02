Zoom : Trappes, ville de tous les fantasmes

En savoir plus sur Yann Barthes

Trappes est au centre de l’attention médiatique. La ville des Yvelines est propulsée en Une des chaînes d’info depuis les récentes prises de parole de Didier Lemaire, professeur de philosophie à Trappes parti en guerre contre « l’islamisation » de sa ville. Depuis plusieurs jours, on entend tout et son contraire sur Trappes. Alors, quelle est la part de vérité et celle de fantasme ? On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Trappes est-elle dirigée par les islamistes comme l’assure le professeur Didier Lemaire ? Depuis quelques jours, la question se retrouve sur tous les plateaux télé. Trappes est depuis longtemps la cible d’une obsession médiatique. Parfois à raison : la ville des Yvelines connaît son lot de problèmes. Elle détient notamment le record français de départ pour le djihad, avec 67 de ses habitants partis à l’étranger pour combattre. Mais Trappes, c’est aussi la ville de Jamel Debbouze, d’Omar Sy ou de Nicolas Anelka. Avec leur succès, Trappes a à la fois l’image d’une ville en difficulté et celle d’une ville symbole de la banlieue qui réussit. Ces deux facettes cohabitent d’ailleurs depuis des années. En 1970 déjà, la ville était considérée comme un modèle d’échec et un modèle de réussite, tout à la fois.