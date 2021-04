Zoom - Tribune polémique de Valeurs actuelles : appel au putsch ou stratégie éditoriale ?

Le 21 avril dernier, le magazine d’extrême-droite Valeurs Actuelles publiait une tribune signée de la main d’une vingtaine de généraux à la retraite. Une tribune virulente dénonçant « l’antiracisme », « l’islamisme et les hordes de banlieue », ou encore « les individus infiltrés et encagoulés qui saccagent les commerces ». Une tribune qui, encore, évoquait une possible « intervention de leurs camarades (…) pour la protection de nos valeurs civilisationnelles » dans le cas d’une « guerre civile ». Alors, tribune de patriotes ou de putschistes ? Appel au « sursaut » ou à l’insurrection ? En réalité, c’est un peu plus compliqué qu’il n’y paraît. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.