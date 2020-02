Zoom : Trump et Bloomberg s’affrontent au Superbowl

Les États-Unis célébraient dimanche soir l’une de leurs plus célèbres traditions : l’iconique finale du Superbowl. Suivie par plus de 100 millions de personnes à travers le monde, la finale du SuperBowl c’est du sport, mais aussi de la pub. Chaque année, les annonceurs dépensent des millions de dollars pour s’offrir une page à la mi-temps. Cette année, outre les pubs et messages classiques se sont glissés deux milliardaires bien connus : Donald Trump himself, et Michael Bloomberg, le démocrate qui rêve de prendre sa place à la Maison-Blanche.

