Zoom : une momie vieille de 2500 ans découverte en direct à la télévision

Discovery Channel a frappé un grand coup ce dimanche 7 avril en diffusant un numéro inédit de son programme « Expedition Unknown ». Pour la première fois au monde, la chaîne a diffusé, en direct, l’ouverture d’un sarcophage vieux de 2500 ans. Sous l’œil des caméras, Josh Gates, l’animateur du programme, accompagné de l’égyptologue Zahi Hawass et de Mostafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, ont dévoilé la momie d’un prêtre de Thot, le dieu de la lune. Le site des fouilles, tenu secret, a été découvert récemment et pourrait révéler d’autres tombeaux. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.