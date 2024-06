Zoom USA : Will Smith et Martin Lawrence, "Bad Boys" précurseurs en Arabie Saoudite

C’est une première dans l’histoire d’Hollywood : un film américain, qui plus est à gros budget, a fait sa grande première en Arabie Saoudite. Will Smith et Martin Lawrence, les éternels "Bad Boys" hollywoodiens, ont présenté le quatrième volet de leur saga d’action policière à Riyad. Une scène surréaliste alors que les cinémas saoudiens n’ont réouvert qu’en 2018 après 35 ans d’interdiction par le régime. Une opération soft power lancée par le prince Mohammed Ben Salmane, bien décidé à faire de son pays l’un des plus sexy de la planète.