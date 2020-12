Zoom – Vaccin: les labos seront-ils exemptés de leur responsabilité en cas de problème ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Avec l’arrivée des vaccins contre le Covid-19, une question revient de plus en plus : les laboratoires ont-ils signé des contrats avec les Etats pour se décharger de leur responsabilité en cas de problème ? Lilia Hassaine nous éclaire dans son Zoom. En théorie, lorsqu’un vaccin – quel qu’il soit – ne fonctionne pas, la laboratoire qui l’a fabriqué est tenu pour responsable. Dans le cas d’effets secondaires ou d’effets indésirables, pas toujours. Qu’en est-il des deux premiers vaccins contre le Covid-19, le vaccin Pfizer et le Moderna ? Le 16 novembre dernier, la ministre déléguée en charge de l’Industrie Agnès Panier-Runacher avait déjà expliqué qu’en l’état des connaissances scientifiques sur le coronavirus, il était pour l’heure impossible de connaître tous les risques liés à la vaccination. Les laboratoires seraient donc exonérés de leur responsabilité si des effets secondaires imprévus devaient advenir. Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois qu'un vaccin provoquerait des effets secondaires à retardement : en 2009, quatre ans après la campagne de vaccination contre la grippe H1N1, un effet secondaire a été rapporté par 600 patients français. Pour autant, si les laboratoires sont exonérés de cette clause de responsabilité, ça ne signifie pas que les éventuels effets secondaires ne seront pas pris en charge pour les malades. La Commission européenne s’est dite prête à dédommager elle-même les éventuelles victimes à la place des laboratoires.