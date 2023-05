Zoom – Vachette, truite et carpe : les métaphores inspirées d’Olivia Grégoire

Olivia Grégoire, Ministre en charge des PME, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, s’est laissé aller à plusieurs métaphores pour le moins désinvoltes lors d’une interview sur France Inter et Franceinfo ce dimanche 30 avril. Questionnée sur les casseroles qui ponctuent chaque déplacement de l’exécutif, elle déclare “ne pas être une vachette” et compare Marine Le Pen à un poisson. La métaphore est sans conteste la signature rhétorique de la ministre. Les images choisies par Olivia Grégoire sont en réalité assez simples et dénotent d’un langage relâché pour ne pas dire désinvolte. Badiner ainsi dans les médias dénote de la sérénité de la ministre à la veille de la mobilisation du 1er mai annoncée comme historique.