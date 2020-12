Zoom : Valérie Giscard d’Estaing et l’affaire des diamants de Bokassa

En savoir plus sur Yann Barthes

Ça sonne comme un album de Tintin et c’est pourtant le nom du premier grand scandale présidentiel : l’affaire des diamants de Bokassa. Le 10 octobre 1979, Valérie Giscard d’Estaing est un président à la popularité qui s’effrite quand le Canard Enchaîné révèle qu’il a reçu quelques années plus tôt, alors qu’il était ministre des Finances, une valise remplie de diamants offerte très généreusement par le président centrafricain Bokassa. A l’époque pourtant, l’affaire fait d’abord peu de bruit, la faute à une presse partiellement censurée. Mais en 1981, la campagne présidentielle remet le sujet sur la table. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.