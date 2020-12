Zoom – Vendée Globe : 30 ans d’accidents et de sauvetages

En savoir plus sur Yann Barthes

C’est la bonne nouvelle du jour sur le front du Vendée Globe: Kevin Escoffier, en difficulté au large de l’Afrique du sud, a été secouru par Jean Le Cam dans la nuit de lundi à mardi. Le skipper avait activé sa balise de détresse au passage des redoutables et redoutés « 40ème rugissants », une zone où la mer et les vents sont particulièrement déchaînés. Ce n’est toutefois pas la seule étape du Vendée Globe à être périlleuse, bien au contraire. La traversée de la course mythique est parsemée de passages particulièrement dangereux, ce qui a donné lieu à de nombreux accidents et sauvetages in extremis ces 30 dernières années. On se souvient par exemple de Philippe Poupon, dont le bateau s’était retourné en 1989 lors de la toute première édition du Vendée Globe. En 1992, Bertrand De Broc se coupe la langue après une violente chute – il se recoudra seul, à vif, devant un petit miroir avant de continuer la traversée. Quant à Jean Le Cam, qui est venu au secours de Kevin Escoffier cette nuit, il avait lui aussi dû être secouru en 2008, après une importante voie d’eau dans son bateau. Lilia Hassaine revient sur 30 ans de Vendée Globe avec ses hauts et ses bas.