Le virus chinois dont tout le monde parle a déjà fait 17 victimes et plus de 400 malades. Pour tenter d’endiguer l’épidémie, le gouvernement chinois a mis en quarantaine la ville de Wuhan, épicentre des contaminations. Les 11 millions d’habitants ne peuvent quitter la ville et personne ne peut y entrer. Sur les réseaux sociaux, les images qui nous parviennent de Wuhan ont tout de scènes de fin du monde.

