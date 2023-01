Zoom – Vœux d’Emmanuel Macron : 19 minutes de vide

19 minutes, une salle pleine de livres et un Emmanuel Macron qui prononce des vœux longs, très longs et déjà sujets à polémique. Le 31 décembre, comme c’est la coutume, le président a prononcé ses vœux aux Français. Dans les 19 minutes qu’ont duré ses vœux – les plus longs de la Vème République – beaucoup auront noté cette phrase sur l’écologie. Et beaucoup s’en seront énervés. « Qui aurait pu prédire la crise climatique ? » s’est interrogé Emmanuel Macron. « Des milliers de scientifiques, des centaines de rapports, rien que 27 COP », aurait-on pu répondre. Bref, la phrase a irrité, mais elle n’est pas la seule de ces vœux dont il faut se souvenir. Le président a également appelé à « transformer, refonder » le pays. Des mots tout aussi forts qu’ils sont… vides. On en parle avec Clément Viktorovitch.