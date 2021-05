Zoom : Zemmour-de Villiers-Buisson, trio de campagne

La manifestation des policiers devant l’Assemblée nationale mercredi a notamment été marquée par l’arrivée d’une brochette médiatico-politique qui a saisi l’occasion de se montrer. Une brochette formée de la journaliste de CNEWS Elisabeth Levy, du polémiste Éric Zemmour, accompagné de Jean Messiha, intervenant régulier de CNEWS lui aussi et de Philippe de Villiers. Une brochette qui ressemble de plus en plus à une équipe de campagne à laquelle il faudrait également ajouter Patrick Buisson, proche d’Éric Zemmour et stratège politique.