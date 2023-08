Régalez-nous !

Émission

C’est l’histoire de 2 meilleurs amis : Arthur et Vincent, un duo infernal réuni par une passion commune : la bonne bouffe ! Ces fous furieux de la gastronomie, à la tête de 18 restaurants et 16 équipes de traiteur, sont de vraies stars des réseaux sociaux ! Aujourd’hui, leur communauté ne cesse de s’agrandir. La recette de leur success-story très gourmande ? Une grande dose d’authenticité, une louche de curiosité… et une grande tranche d’humour !