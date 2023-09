Avant-première - Régalez nous ! avec François-Xavier Demaison

C’est l’histoire de 2 meilleurs amis, Arthur et Vincent, un duo infernal réuni par une passion commune : la bonne bouffe ! Ces fous furieux de la gastronomie sont de vraies stars des réseaux sociaux, leurs vidéos épicuriennes ont été vues des millions de fois. Et ils sont à la tête de 18 restaurants et 16 équipes de traiteur. La recette de leur success-story très gourmande ? Une grande dose d’authenticité, une louche de curiosité… et une grande tranche d’humour ! Aujourd’hui, le duo se lance dans un nouveau défi avec RÉGALEZ-NOUS ! Une émission originale avec une promesse simple et très gourmande : organiser un banquet hors-norme pour des célébrités passionnées de gastronomie qui ne refuseraient l’invitation d’Arthur et Vincent pour rien au monde. Pour ce 1er épisode, c’est FRANCOIS-XAVIER DEMAISON qui ouvre le bal en GASCOGNE : François-Xavier, Arthur et Vincent sont amis et ont une passion commune : bien manger ! Un plaisir qu’ils ont déjà partagé ensemble lors d’une soirée mémorable en région Catalane. Depuis, ils n’ont qu’une idée en tête : remettre le couvert ! Pour assurer ce match retour comme il se doit, c’est sur leur terre, en Gascogne, que Arthur et Vincent vont tenter d’épater FX ! Au menu, l’étonnant Œuf d’autruche, et de la mozzarella made in Gers, et oui, cela existe ! Ainsi qu'un élevage d’exception, avec le cochon noir … Du très gourmand mais surtout beaucoup de rire et de complicité !