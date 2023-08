Régalez nous ! - Les premières images de l'émission

François-Xavier, Arthur et Vincent sont amis et ont une passion commune : bien manger ! Un plaisir qu’ils ont déjà partagé ensemble lors d’une soirée mémorable en région Catalane. Depuis, ils n’ont qu’une idée en tête : remettre le couvert ! Pour assurer ce match retour comme il se doit, c’est sur leur terre, en Gascogne, que Arthur et Vincent vont tenter d’épater FX ! Au menu, l’étonnant Œuf d’autruche, et de la mozzarella made in Gers, et oui, cela existe ! Ainsi qu'un élevage d’exception, avec le cochon noir …