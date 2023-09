Régalez nous ! - François-Xavier Demaison

C’est l’histoire de 2 meilleurs amis, Arthur et Vincent, un duo infernal réuni par une passion commune : la bonne bouffe ! Ces fous furieux de la gastronomie sont de vraies stars des réseaux sociaux, leurs vidéos épicuriennes ont été vues des millions de fois. Aujourd’hui leur communauté ne cesse de s’agrandir et sont à la tête de 18 restaurants et 16 équipes de traiteur. La recette de leur success-story très gourmande ? Une grande dose d’authenticité, une louche de curiosité et une grande tranche d’humour ! Aujourd’hui, le duo se lance dans un nouveau défi avec RÉGALEZ-NOUS ! Une émission originale avec une promesse simple et très gourmande : organiser un banquet hors-norme pour des célébrités passionnées de gastronomie qui ne refuseraient l’invitation d’Arthur et Vincent pour rien au monde. Pour être à la hauteur de cet incroyable défi, nos deux compères ont 48h top chrono pour sillonner les routes de France au volant de leur 2CV et récupérer des mets 100% terroir chez les meilleurs producteurs français. Pour ce 1er épisode, c’est FRANCOIS-XAVIER DEMAISON qui ouvre le bal en GASCOGNE : François-Xavier, Arthur et Vincent sont amis et ont une passion commune : bien manger ! Un plaisir qu’ils ont déjà partagé ensemble lors d’une soirée mémorable en région Catalane. Depuis, ils n’ont qu’une idée en tête : remettre le couvert ! Pour assurer ce match retour comme il se doit, c’est sur leur terre, en Gascogne, que Arthur et Vincent vont tenter d’épater FX ! Au menu, l’étonnant Œuf d’autruche, et de la mozzarella made in Gers, et oui, cela existe ! Ainsi qu'un élevage d’exception, avec le cochon noir …Du très gourmand mais surtout beaucoup de rire et de complicité !