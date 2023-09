Régalez nous ! - Jonathan Lambert

C’est l’histoire de 2 meilleurs amis, Arthur et Vincent, un duo infernal réuni par une passion commune : la bonne bouffe ! Ces fous furieux de la gastronomie sont de vraies stars des réseaux sociaux, leurs vidéos épicuriennes ont été vues des millions de fois. Aujourd’hui leur communauté ne cesse de s’agrandir et sont à la tête de 18 restaurants et 16 équipes de traiteur. La recette de leur success-story très gourmande ? Une grande dose d’authenticité, une louche de curiosité et une grande tranche d’humour ! Aujourd’hui, le duo se lance dans un nouveau défi avec RÉGALEZ-NOUS ! Une émission originale avec une promesse simple et très gourmande : organiser un banquet hors-norme pour des célébrités passionnées de gastronomie qui ne refuseraient l’invitation d’Arthur et Vincent pour rien au monde. Pour être à la hauteur de cet incroyable défi, nos deux compères ont 48h top chrono pour sillonner les routes de France au volant de leur 2CV et récupérer des mets 100% terroir chez les meilleurs producteurs français. Cette fois, direction la Camargue avec Jonathan Lambert : Jonathan adore bien manger, faire son petit marché. C’est un vrai gourmet. Mais la viande, ce n’est pas vraiment son péché mignon ! Un sacré défi à relever pour deux carnassiers comme Arthur et Vincent. Mais la Camargue, cet incroyable espace naturel entre terre et mer réserve bien des surprises... Des anguilles des étangs, au célèbre riz Camarguais, on y trouve également l’incontournable taureau de Camargue. Une grande tablée qui s’annonce haute en couleur, Olé !