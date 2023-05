Elizabeth II, une vie de reine

A l’occasion du jubilé de platine d'Elizabeth II, un événement international qui marque les 70 ans de règne de la reine, TF1 propose un documentaire exceptionnel sur celle qui est montée sur le trône britannique le 6 février 1952. Elle est la femme la plus célèbre et photographiée au monde. Une silhouette presque cartoonesque, reconnaissable au premier coup d’œil. Une icône pop, savant mélange entre une madone et Madonna, le cheveu argenté et les joyaux de la couronne en plus. A l’heure où l’information tourne en continu, une nouvelle en chassant une autre, et où les réputations se font et se défont en un claquement de tweets sur les réseaux sociaux, comment ne pas être épaté par la constance de la reine d’Angleterre ?Avec les témoignages de : - ANTOINE DE CAUNES ;- GILLES BOULEAU, Présentateur du journal télévisé de 20h de TF1 et ancien correspondant à Londres ;- FREDERIC MITTERRAND, Ministre de la Culture et de la communication 2009-2012 et spécialiste des têtes couronnées ;- JACK LANG, Ministre de la Culture 1881-1986 et 1988-1993 ;- JAMES BLUNT, Artiste ;- SAMANTHA COHEN, Secrétaire particulière adjointe de la reine Elizabeth II 2010-2018 ;- ADELAIDE DE CLERMONT-TONNERRE, Directrice de la rédaction "Point de vue" ;- ANNE-ELISABETH MOUTET, Editorialiste, correspondante pour le "Telegraph" et le "New York Post" ;- CHRIS LEVINE, Photographe.