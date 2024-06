Renaissance : Une décennie bleue (Partie 2)

Ce documentaire de Grégoire Margotton revient sur la dernière décennie de l’équipe de France de football. L'histoire commence au fond du gouffre, au moment de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Le football français vit une crise sans précédent, le rejet populaire est profond. Ce film est le récit d’un rebond. Comment, d’abord, renouer le lien avec les Français ? Comment construire pas à pas, une équipe, un groupe capable de retrouver les sommets ? Comment sublimer les défaites, comment toujours se réinventer ? La puissance émotionnelle de ces dix dernières années est immense et ce sont les acteurs qui nous la restituent. 22 témoins qui ont connu une partie ou toute cette période. 20 joueurs, dont une moitié sera encore là lors de la Coupe du monde au Qatar, sans oublier Didier Deschamps et son adjoint. 22 hommes qui racontent leurs doutes, leurs souffrances et leurs joies. 22 hommes qui, à leur manière, racontent un peu la France.