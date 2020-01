Renaud en chansons du 29 janvier 2020

Dans « Renaud en chansons » vous découvrirez le Top 20 des titres de Renaud les plus vendus en France. Du gavroche énervé et énervant de ses débuts, au personnage fragile et tendre d’aujourd’hui, Renaud n’aura plus aucun secret pour vous. Qu’on soit beauf, bobo, en cloque ou loubard, qu’on soit sa meuf, son beauf’, ou son pote, qu’on s’appelle Manu, Lola, Maggie, Renaud ou Renard, tous ces personnages réels ou imaginaires peuplent son répertoire. Vous découvrirez aussi des documents rares du chanteur en compagnie des artistes qu’il affectionne comme Johnny Hallyday ou Gérard Depardieu. Et nous reviendrons sur l’aventure de la Bande à Renaud qui l’année dernière rendait hommage à son répertoire avec des versions de ses chansons signées Indochine, Louane, Jean-Louis Aubert, Nolwenn Leroy ou Carla Bruni. De « Hexagone » à « Manhattan Kaboul » et « Mistral Gagnant » découvrez comment Renaud est devenu l’un des plus grands chanteurs de variété française.