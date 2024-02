Renaud, mon frère ce phénix

Renaud raconté par son frère jumeau David et sa petite soeur Sophie, jusque-là restée dans l’ombre, c’est la promesse de ce documentaire. Une parole intime accompagnée d’autres témoignages inédits comme ceux de ses amis de jeunesse, ses premières petites amies de lycée ou encore celui très émouvant et exclusif d’Ingrid Betancourt, pour laquelle il s’est incroyablement mobilisé alors qu’elle était otage des FARCS. Le film retrace la vie du chanteur depuis sa plus tendre enfance et ce grâce à un grand nombre d’archives familiales la plupart inédites. On y découvre aussi les images les plus récentes de Renaud lors d’une visite de son frère à l’Ile-sur-la-Sorgue. David Séchan raconte tout de l’intérieur. Son enfance, son parcours, son univers, ses blessures ou encore ses combats : humanistes, écologiques, politiques. Sa sœur et ses amis comme Pia, la fille de Georges Moustaki, nous parlent de l’ami et de l’amoureux qu’il est… Au-delà̀ d’être l’un des chanteurs les plus populaires de France, Renaud est aussi celui qui aura marqué jusqu’ici plusieurs époques, suscité polémiques et engouements, inquiété́ par ses fêlures, déclenché assurément du respect, de l’admiration et surtout de l’amour. Tous ses disques ont la saveur d’une émotion intense qui fait écho bien souvent à chacun d’entre nous. Aux premières loges, David. Son frère jumeau. Premier à ses côtés forcément, dans son admirable parcours. Toujours là près de 70 ans après. C’est d’ailleurs lui qui initie l’exposition dédiée au chanteur, qui se tient en ce moment à la Philharmonie de Paris. Il est sans nul doute celui qui s’autorise à parler de son frère de la manière la plus authentique... sans complaisance parfois, mais avec toujours beaucoup d’amour. A travers ses yeux-miroir, le chanteur va se refléter comme on ne l’a pas souvent vu. Qui mieux que le frère et la sœur de Renaud pour parler du fameux clan Séchan dont le chanteur s’est toujours senti très proche ? Comment ont-ils fait face au succès de leur frère ? Mais aussi à ses démons ? Comment Renaud s’est-il construit ? Quel frère est-il ? … Les proches du chanteur remettent aussi les pendules à l’heure sur ce qui se dit parfois dans la presse et qui les blessent profondément. La relation de Renaud avec son père… Ses dernières créations… David reviendra sur ce qui les a réunis ou confrontés à travers les âges. Ce qui est sûr pour autant aujourd’hui, c’est qu’il veut célébrera son frère. Celui qu’on connaît dans la France entière par son seul prénom. Un poète des temps modernes, pour qui la langue française est un patrimoine précieux et infini et qui mérite une fois de plus un « putain de documentaire ». Avec les témoignages de : David Séchan (frère de Renaud) ; Sophie Séchan (petite soeur de Renaud) ; Ingrid Bétancourt (ex-otage et amie de Renaud) ; Mélanie Delloye (fille d’Ingrid Bétancourt) ; Pia Moustaki (amie de Renaud et fille de Georges Moustaki) ; Dridda Perrier (ex-petite amie de Renaud) ; Michel Pons (premier accordéoniste de Renaud) et Mourad Malki (ami de Renaud).