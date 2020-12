Divertissements ・ Rétroscopie, mercredi 16 décembre à 21h sur TMC

Nous sommes en 2050. Jean-Paul Rouve a 83 ans et il vient de recevoir un César d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. Considéré depuis longtemps comme l’un des plus grands acteurs et réalisateurs de sa génération, il appartient dorénavant au cercle très fermé des derniers monstres sacrés du cinéma français, à la fois lauréat de nombreux Césars mais aussi digne représentant d’un cinéma populaire de qualité. Erigé au rang de modèle par la nouvelle génération, comme l’était Patrick Dewaere en son temps, Jean-Paul Rouve a accepté de revenir sur cette carrière unique qui a fait de l’ancien Robin des Bois « le grand Jean-Paul du cinéma français ». Pour la première fois, il se confie à la télévision lors d’une émission spéciale intitulée « Rétroscopie ». Seul face à une journaliste, Hélène Mannarino, il remontera les années et les souvenirs à travers des images d’archives des plus grands moments de sa carrière : son enfance à Dunkerque, ses meilleurs sketchs au sein des Robins des Bois,