Retroscopie - Franck Dubosc

En 2022, Franck Dubosc est au sommet de sa gloire. Ses multiples talents que sont le chant, la danse, et évidemment la comédie, l'ont emmené vers de magnifiques victoires. Des succès au cinéma, en passant par « Danse avec les stars » ou « The Voice », rien ne semblait pouvoir arrêter son ascension. C'était sans compter sur une participation malheureuse à l'émission « Koh-Lanta », son premier échec. Il décide alors d'entamer une période d'introspection en se retirant du monde.Pendant des années, le public ne saura rien de la vie de celui qui reste dans le cœur des Français comme l'inoubliable Patrick Chirac.14 ans après cette brutale disparition, la journaliste Hélène Mannarino retrouve enfin la trace de Franck Dubosc. Des années d'enquête et de recherches auront été nécessaires pour le localiser et le convaincre de se laisser interviewer.Le tournage de « Rétroscopie » se déroule en 2036. Il vit alors seul sur une île, à l'autre bout du monde avec pour unique compagnon un autre ermite, Thierry Lhermitte.Aux côtés de Franck Dubosc et d'Hélène Mannarino, cet épisode de « Rétroscopie » retrace l'histoire du comédien et humoriste normand exilé. À travers de vraies archives, mais aussi de nombreux sketchs, nous reviendrons sur les moments forts qui ont marqué sa vie, du début de sa carrière à 2036. Ils ont fait l'amitié de participer à cet épisode de Rétroscopie : Thierry Lhermitte, Denis Brogniart, Nikos Aliagas, Elie Semoun, Dany Brillant, Anne Roumanoff, Inès Vandamme, Camille Combal, Anthony Colette, Chris Marques, Jean-Paul Gaultier, Denitsa Ikonomova, François Alu, Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine.