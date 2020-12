Retroscopie - Jean-Paul Rouve

A quoi ressembleront nos plus grandes stars dans 30 ans ? Et leurs carrières en 2050, ça donne quoi ? Accidents de parcours ? Toujours au top ? Le premier audacieux à se projeter dans l’avenir et à accepter de se grimer pour tenter l’aventure de Rétroscopie est Jean-Paul Rouve. L’un des plus grands acteurs et réalisateurs de sa génération. A 83 ans, il appartient désormais au cercle très fermé des derniers monstres sacrés du cinéma français et a accepté l’invitation de la journaliste Hélène Mannarino. Ensemble, ils reviendront à travers des images plus ou moins flatteuses, souvent embarrassantes mais toujours étonnantes ou drôles sur sa carrière. Ce sera l’occasion de remonter les années, les gags, les triomphes, les désillusions et LE scandale… Oui, parce que de Jean-Paul, on connaît tout jusqu’en 2020 : son enfance à Dunkerque, les Robins des Bois, Jeff Tuche, Monsieur Batignole, Burger Quiz, Jeff Tuche, Le Sens de la Fête, Jeff Tuche… Mais entre 2020 et 2050 ? Et bien… comme il a coutume de dire : "chacun fait ce qu’il peut"… Et ça résume assez bien ses 30 dernières années : il a réalisé le 7e épisode des Tuche, « Les Tuche contre les extraterrestres », avec un Richard Berry assez sceptique. Également quelques publicités qu’on qualifiera pudiquement d’alimentaires, des interviews inédites de ses vrais amis (mais en compte-t-il encore ?)… Avec plus ou moins d’affection, de jalousie, voire carrément de mesquinerie, ses «camarades » du métier viendront raconter leur Jean-Paul : Gérard Depardieu, Marina Foïs, Dominique Farrugia, Olivier Baroux, Jérôme Commandeur, Maurice Barthélémy, Alain Chabat et bien d’autres. Ah... la grande famille du cinéma français ! Ça fait plaisir à voir ! « Rétroscopie » pourra aussi compter sur les participations exceptionnelles d’Audrey Lamy, Jeff Tuche, Gérard Darmon, Nikos Aliagas, Harry Roselmack, etc. « Rétroscopie », programme inédit sur TMC, est plus qu’une promesse attachante et amusante de découvrir un des comédiens les plus aimés des Français, c’est la première émission qui permet de revenir avec nostalgie sur l’avenir.