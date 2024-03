Thriller • Étranger

Charlie, étudiante à l'université de Gable, est une étoile montante du beach-volley. Avec sa partenaire Kiki, elles sont considérées comme l'un des duos sportifs les plus prometteurs, tout comme leurs rivales de l'université du Sud-Ouest, Annika et Hillary. Les quatre joueuses sont pressenties pour participer aux Jeux Olympiques, mais il n'y a de place que pour l'une d'entre elles, et la compétition bat son plein. Un matin, Hillary est retrouvée morte par sa coéquipière. Alors que la police mène l'enquête, Charlie est perturbée par la disparition de sa rivale. Mais elle va pouvoir compter sur le soutien de Becky, la nouvelle membre de son équipe.