Robin des bois

Après la mort de Richard Cœur de Lion en France, au siège de Châlus, Robin Longstride, archer au service du Roi depuis de nombreuses années, retourne dans sa patrie. L'Angleterre qu'il découvre est désormais entre les mains du Prince Jean, au bord de la guerre civile. Il décide alors d'entrer en résistance pour lutter contre la corruption et la violence, et secourir les plus nécessiteux. Grâce à l'aide de Lady Marianne et de quelques acolytes aussi déterminés que lui, Robin construit sa légende...